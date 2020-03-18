هيئة التبليغ الديني بالمجلس الشيعي دعت للدعاء عصر يوم الجمعة في 20 اذار

توجهت هيئة التبليغ الديني في ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ نظراً للظروف الصعبة والوباء المتفشي في ​العالم​، إلى المؤمنين بالدعوة إلى قراءة كلٍ من دعاء السمات، والدعاء السابع في الصحيفة السجادية الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين (عليه ​السلام​) إذا عرضت له مهمة أو عند الكرب (يا من به تحل عقد المكاره....) بأن تجتمع كل أسرة في بيتها لقراءة هذه الأدعية، وكذلك رفع هذه الأدعية المباركة في مآذن المساجد مع مراعاة عدم تجمع المؤمنين التزاماً بالتحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم التجمع والاختلاط ورعاية قواعد ​الوقاية​ الطبية التي أوصى بها الأطباء حرصاً على سلامة الجميع، وذلك في تمام ​الساعة​ الخامسة من عصر يوم الجمعة الواقع في 20 آذار 2020، لأهميتها في استجابة الدعاء، ولتتحد أصوات المبتهلين إلى الله تعالى.

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