العثور على جسم غريب في خراج بلدة حولا

عثر احد المواطنين على جسم غريب في خراج ​بلدة حولا​ عند محلة العباد قضاء ​مرجعيون​، وعلى الفور تم ابلاغ ​الجيش اللبناني​ الذي بدوره كلف ​فوج الهندسة​ للكشف عليه. إضغط للمزيد

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