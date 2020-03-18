تدريبات عسكرية لوحدات اليونيفيل في القطاع الشرقي

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى انه باشرت قوات ​اليونيفيل​ العاملة في ​جنوب لبنان​ تدريبات عسكرية تحت عنوان تمرين "ملاك الشرق" في جزء من منطقة عملياتها في القطاع الشرقي، بهدف تعزيز قابلية التشغيل المتبادل والتفاعل والمرونة بين ​قوات حفظ السلام​ المتعددة الجنسيات ، أثناء تأدية خدمة السلام في جنوب لبنان.

ولفت الى ان تمرين "ملاك الشرق" هو تمرين نصف سنوي ل​قوات اليونيفيل​ يقام في مواقع مختلفة. هذه المرة تم اختيار المقر الرئيسي للكتيبة الهندية في تلال ​كوكبا​ قضاء حاصبيا كموقع للتمرين انطلاقا من صباح اليوم وتود قوات اليونيفيل في القطاع الشرقي إبلاغ سكان المناطق المجاورة لمقر ​الكتيبة الهندية​ عن اجراء التمرين، تجنبا لأي استنفار أو مخاوف لا داعي لها.

ويتضمن التمرين سيتم تدريب أفراد حفظ السلام في القطاع الشرقي لقوات اليونيفيل إلى جانب حفظة السلام من القطاعات الأخرى ،الفرق الطبية وفرق الدعم الجوي من مقر اليونيفيل الرئيسي ، كما وستضم الأنشطة المخطط القيام بها، دوريات المركبات المشتركة وإجلاء الضحايا المشترك. والغرض من هذا التمرين هو التدريب على ممارسة الاخلاء الطبي في منطقة عمليات القطاع الشرقي ، في حال وقوع أي نوع من حوادث الطرق وفي أقل وقت ممكن، حيث ستقام كل هذه التحركات على طول الطرق والمسارات المحددة للتمرين بالتنسيق مع ​الجيش اللبناني​.

هذا وتضم قوات اليونيفيل حاليا أكثر من 300 10 فرد من قوات حفظ السلام من45 دولة مختلفة يعملون من أجل ​تحقيق​ السلام في جنوب لبنان وفي البحر. ويقوم العديد من هذه ​القوات​ بشكل منتظم، بأنشطة عملياتية مع قوات حفظ السلام من مختلف الجنسيات والجيش اللبناني في بيئة متعددة الجنسيات ، مع إعطاء الأولوية لليونيفيل للحفاظ على الاستقرار على طول ​الخط الأزرق​.