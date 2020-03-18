"النشرة": القداسات في دير مار مارون عنايا بذكرى شفاء نهاد الشامي في 22 اذار الغيت

علمت "الخليج 365" أن "القداسات التي تقام في 22 من كلّ شهر بذكرى شفاء نهاد الشامي في دير مار مارون عنايا ستُلغى جميعها هذا الشهر تزامناً مع قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة من أجل منع إنتشار فيروس "كورونا".
وأشارت المعلومات الى أن "الدير سيقيم قداساً وحيداً عند العاشرة من صباح 22 اذار لن يحضره مؤمنون وسينقل على الصفحة الخاصة بالدير على وسائل التواصل الاجتماعي لمن يرغب في متابعة القداس".
ولفتت المعلومات الى أن "أبواب الدير تبقى مفتوحة أمام المؤمنين لمن يرغب بزيارته أو زيارة ضريح القديس شربل".
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