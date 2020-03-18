"النشرة": القداسات في دير مار مارون عنايا بذكرى شفاء نهاد الشامي في 22 اذار الغيت

علمت "​الخليج 365​" أن "القداسات التي تقام في 22 من كلّ شهر بذكرى شفاء نهاد الشامي في ​دير مار مارون عنايا​ ستُلغى جميعها هذا الشهر تزامناً مع قرار التعبئة العامة الذي اتخذته ​الحكومة​ من أجل منع إنتشار فيروس "كورونا".

وأشارت المعلومات الى أن "الدير سيقيم قداساً وحيداً عند العاشرة من صباح 22 اذار لن يحضره مؤمنون وسينقل على الصفحة الخاصة بالدير على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ لمن يرغب في متابعة القداس".

ولفتت المعلومات الى أن "أبواب الدير تبقى مفتوحة أمام المؤمنين لمن يرغب بزيارته أو زيارة ضريح ​القديس شربل​".