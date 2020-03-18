الجديد: هناك حوالي 1500 فحص "كورونا" موجودة بمستشفى بيروت ولم تجر لها الاختبارات نتيجة النقص بالـ"kit"

ذكرت قناة "الجديد"، أنّ "هناك حوالي 1500 فحص "​كورونا​" موجودة في "​مستشفى بيروت الحكومي​"، ولم تُجر لها الاختبارات نتيجة النقص الحاد في الـ"kit".

تجدر الإشارة إلى أنّ اختبار "بي سي أر - PCR" وهو يعرف بفحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل"، يُعدّ من أكثر الفحوصات الّتي تجريها المستشفيات لتحديد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان، كما أنّه يستطيع تحديد مدى انتشاره وتتبّع مدى تعافي المريض منه.

ويُستخدم هذا الفحص لكشف فيروسات عدّة، سواء أكانت تلك المرتبطة بالإنفلونزا أو حتّى نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، الفيروسات المعويّة، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي الّتي من بينها (كوفيد - 19) أو "كورونا" المستجد وفق "​منظمة الصحة العالمية​".