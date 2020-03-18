وزيرة العدل: ما تم تناقله عن موقفي من قضية العميل الفاخوري يتنافى كليا مع الواقع

أكّدت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، أنّ "ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن موقف نجم من قضية العميل ​عامر الفاخوري​ خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ أمس، يتنافى كلّيًّا مع الواقع، حيث أنّها أكّدت في الجلسة أنّه لا تجوز المقارنة بين إطلاق المحكومين الّذين أمضوا مدّة عقوبتهم ويجب إطلاق سراحهم بإعفائهم من دفع الغرامات، وبين إطلاق الفاخوري الّذي كان قيد التوقيف والمحاكمة، وحيث أنّ المحكومين قد نفّذوا محكوميّتهم، بينما لا يزال ملف الفاخوري قيد المتابعة لدى المراجع القضائيّة المختصّة".

وأهابت في بيان، بوسائل الإعلام "التواصل مع مكتبها مباشرةً للحصول على التوضيحات اللّازمة في كلّ ما يتعلّق بمواقفها وقراراتها، حرصًا على الدقّة والواقع، وتلافيًا لتضليل الرأي العام والتشويش السياسي".