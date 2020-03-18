الصين تهدي لبنان 1000 وحدة من "PCR" و200 مقياس الحرارة اليدوي

أبلغت السفارة ​الصين​ية في ​لبنان​ وزارتي ​الصحة العامة​ والخارجية والمغتربين، ان ​الحكومة الصينية​ قررت اهداء لبنان 1000 وحدة (فرد) من "PCR" لـ "nCoV- 2019" و 200 مقياس الحرارة اليدوي، "استنادا للطلب اللبناني، وتعبيرا عن مشاعر الصداقة التي تكنها الصين تجاه لبنان وشعبه ومساعدة لبنان في تحسين قدرته على مكافحة مرض "كوفيد- 19"، على ان يتم التنسيق بين السفارة والجهة التي تحددها الوزارة عن اجراءات التسليم والتسلم".

واكدت السفارة استعدادها للتواصل مع ​وزارة الصحة​ حول هذا الموضوع.

وسبق أن سلمت الجالية الصينية في لبنان 600 نظارة واقية طبية لممثلي وزارة الصحة بالإضافة إلى معدات اختبار تشخيص الفيروس.

ما هو فحص PCR؟

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اختبار "بي سي أر" وهو يعرف بفحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل"، ويعد من أكثر الفحوصات التي تجريها المستشفيات ليحدد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان، كما أنه يستطيع تحديد مدى انتشاره وتتبع مدى تعافي المريض منه.

ويستخدم هذا الفحص لكشف عدة فيروسات سواء أكانت تلك المرتبطة بالإنفلونزا أو حتى نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي، والتي من بينها (كوفيد - 19) أو كورونا المستجد وفق منظمة الصحة العالمية.

ويتيح الاختبار الكشف عن الحمض النووي للفيروس من خلال " تفاعل البوليميراز المتسلسل" بحيث يتم تحديد الجينوم الذي يحمله الفيروس. كما يجري البعض هذا الاختبار من أجل معرفة الحمض النووي للإنسان، والتي تستخدم في إثبات النسب، كما تشمل أيضا استنساخ الحمض النووي.