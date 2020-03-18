تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 7873 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الاول الفائت، وذلك حتى الساعة 9,00 بتوقيت غرينيش الاربعاء وفق حصيلة لـ "فرانس برس" تستند الى مصادر رسمية.
وأحصيت أكثر من 194 الف اصابة في 150 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. لكن هذا العدد لا يعكس الواقع في شكل تام لان عددا كبيرا من البلدان لا تفحص سوى المصابين الذين يحتاجون الى دخول المستشفيات.
ومنذ آخر إحصاء حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرينيش الثلاثاء، سجلت 60 وفاة جديدة و4321 اصابة في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر فرانس برس: حوالى 7900 وفاة بكورونا في العالم حتى الساعة 9,00 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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