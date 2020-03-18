الصحة العراقية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في البصرة

أعلنت وزارة الصحة العراقية أنّ "مختبرات وزارة الصحة أجرت 105 نماذج لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" في مستشفيات المحافظات المختلفة"، لافتةً إلى أنّ "الإصابات الجديدة بلغت 6، خمسة منها في الرصافة وواحدة في ديالى".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تسجيل حالة وفاة في البصرة"، مشيرةً إلى أنّ "المجموع الكلّي هو 164 إصابة مع إضافة اقليم كردستان و43 حالة شفاء و12 حالة وفاة"، مؤكّدةً "التزامها باللوائح الصحيّة الدوليّة في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها". وشدّدت على "ضرورة الإلتزام بتوجيهاتها".
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