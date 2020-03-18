الصحة العراقية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في البصرة

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ أنّ "مختبرات وزارة الصحة أجرت 105 نماذج لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" في مستشفيات المحافظات المختلفة"، لافتةً إلى أنّ "الإصابات الجديدة بلغت 6، خمسة منها في الرصافة وواحدة في ​ديالى​".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تسجيل حالة وفاة في ​البصرة​"، مشيرةً إلى أنّ "المجموع الكلّي هو 164 إصابة مع إضافة اقليم ​كردستان​ و43 حالة شفاء و12 حالة وفاة"، مؤكّدةً "التزامها باللوائح الصحيّة الدوليّة في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها". وشدّدت على "ضرورة الإلتزام بتوجيهاتها".