ترامب: مؤتمر صحافي اليوم لمناقشة أخبار مهمة عن الفيروس الصيني

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لمناقشة ​أخبار​ مهمة من هيئة الغذاء و​الدواء​ عن الفيروس الصيني. يذكر بأنها ليست المرة الاولى التي يصف فيها الرئيس الاميركي فيروس "كورونا" بالفيروس الصيني. Advertisements وكتب ترامب في تغريدة مساء الاثنين "ستدعم الولايات المتحدة بشكل قوي القطاعات، مثل شركات الطيران وغيرها، المتأثرة بشكل خاص من الفيروس الصيني". وأعربت الصين عن "استيائها الشديد" بعدما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب كورونا المستجد في تغريدة بـ"الفيروس الصيني". وتعترض الصين منذ أسابيع على استخدام واشنطن هذا التعبير على اعتبار أنه يسيئ للبلد الآسيوي، حيث ظهر فيروس كورونا في كانون الأول الماضي.

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