فرار أكثر من 200 شخص من الحجر الصحي في موسكو

أعلن مدير القسم الرئيسي في ​وزارة الداخلية​ الروسية ب​موسكو​ أوليغ بارانوف أن كاميرات نظام المراقبة التحليلي ساهمت في رصد فرار أكثر من 200 شخص من الحجر الصحي بسبب وباء ​فيروس كورونا​ المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال بارانوف في تقريره في مجلس الدوما لمدينة موسكو: "منذ بداية شباط 2020 تم بفضل نظام المراقبة التحليلي إلقاء القبض على 8 أشخاص مطلوبين بسبب ارتكابهم جرائم. كما أظهر هذا النظام فاعليته خلال مراقبة التزام المواطنين بنظام الحجر الصحي. تم رصد أكثر من 200 مواطن قاموا بانتهاكه".

وأشار المتحدث الى أن نظام المراقبة التحليلي، الذي تم إدخاله العام الجاري، للعمل في موسكو يمكنه التعرف على الوجوه. وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "​كوفيد 19​"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وبحسب البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 179112 شخصا، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 7426.