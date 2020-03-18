ظريف أكد ضرورة عدم الإكتراث للحظر الأميركي الظالم ضد الشعب الإيراني

أشاد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوزبكي عبدالعزيز كاميلوف، بـ"المساعدات الإنسانيّة المقدّمة من قبل الحكومة والشعب الأوزبكي لإيران"، مؤكّدًا "ضرورة مواجهة الحظر الأميركي اللاقانوني والأحادي والظالم ضدّ الشعب الايراني وعدم الإكتراث به".
يُذكر أنّ أوزبكستان أرسلت يوم الإثنين الماضي شحنة من المساعدات الإنسانية إلى إيران، بهدف دعمها في مكافحة فيروس "كورونا". وضمّت هذه المساعدات الّتي أُرسلت بطائرة شحن، كميّات من المعدّات الصحيّة والطبيّة.
مع الإشارة إلى أنّ كلّا من الصين وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وأذربيجان وروسيا وكذلك "منظمة الصحة العالمية"، قد أرسلت شحنات من المساعدات الإنسانية لدعم لإيران في مواجهة "كورونا".
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