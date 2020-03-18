وزارة الصحة في مولدوفا أعلنت تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في ​مولدوفا​ "أنّها سجّلت أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا". وقد سجّلت الدولة الّتي يسكنها 3.5 مليون نسمة، 30 حالة إصابة مؤكّدة بالفيروس حتّى الآن. وكان قد فرض برلمان مولدوفا يوم الثلثاء، ​حالة الطوارئ​ في مسعى لمنع انتشار "كورونا". وكانت قد ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء وفق إحصائيّة أعدّتها، أنّ "عدد المصابين بـ"كورونا" حول العالم تجاوز الـ200 ألف والمتوفين 8 آلاف". وأوضح نائب المدير العام لـ"منظمة الصحة العالمية" جواد محجور أنّ "الوضع الوبائي للفيروس يُظهر أنّ انتشار المرض تسارع في الأسابيع الأخيرة، كما اتّسعت رقعته الجغرافية".

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