سلطات تركيا أرسلت شحنة مساعدات طبية إلى ايران لمكافحة كورونا

أعلنت السفارة التركية في طهران أنّ "وفقًا للاتفاق المبرَم بين وزارة الصحة التركية والسفير الإيراني في أنقرة لمكافحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، فقد تمّ إرسال شحنة معدّات طبيّة إلى إيران، ونتمنّى الشفاء العاجل لجميع المرضى".
وأوضحت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الشحنة تتضمّن ألف عدّة طبيّة (كيت) تشخيصيّة، 4 آلاف كمامة من نوع "ان 95"، 4750 بدلة واقية، 2400 نظارة، 78 ألف كمامة ذات 3 طبقات و20 ألف مئزر طبّي".
وكانت كلّ من الصين والإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وأذربيجان وروسيا وكذلك "منظمة الصحة العالمية"، قد أرسلت شحنات من المساعدات الإنسانيّة لدعم إيران في مواجهة "كورونا".
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