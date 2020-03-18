تكدست السيارات والشاحنات التي تحاول دخول دول شرق الاتحاد الأوروبي على مسافة عشرات الكيلومترات الأربعاء، بسبب القيود التي تم فرضها على الحدود لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يعقد وزراء النقل بدول الاتحاد الأوروبي مؤتمرا عبر تقنية الفيديو كونفرنس (مؤتمر الفيديو) لمناقشة هذه الأزمة الأربعاء.
وقال جوانا كونسنياك من أفراد القوات الحدودية البولندية إن الشاحنات اضطرت للانتظار لمدة 30 ساعة عند أحد المعابر. وكانت بولندا قد فرضت قيودا على الحدود الأحد الماضي. كما تكدست المركبات على الحدود بين بولندا وليتوانيا لساعات.
وقررت بولندا السماح بمرور السيارات في أربع نقاط عبور حدودية للمشاة لتخفيف التكدس. كما جرى فتح نقاط عبور جديدة على الحدود مع جمهورية التشيك وليتوانيا.
وفي النمسا، تكدست المركبات لمسافة 30 كيلومترا عند نقطة عبور رئيسية مع المجر، وذلك بعد يوم من إغلاق بودابست حدودها، وفقا للشرطة النمساوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكدس الشاحنات والسيارات على الحدود بين الدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.