تكدس الشاحنات والسيارات على الحدود بين الدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا

تكدست السيارات و​الشاحنات​ التي تحاول دخول دول شرق ​الاتحاد الأوروبي​ على مسافة عشرات الكيلومترات الأربعاء، بسبب القيود التي تم فرضها على الحدود لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النقل بدول الاتحاد الأوروبي ​مؤتمر​ا عبر تقنية الفيديو كونفرنس (مؤتمر الفيديو) لمناقشة هذه ​الأزمة​ الأربعاء.

وقال جوانا كونسنياك من أفراد ​القوات​ الحدودية البولندية إن الشاحنات اضطرت للانتظار لمدة 30 ساعة عند أحد المعابر. وكانت ​بولندا​ قد فرضت قيودا على الحدود الأحد الماضي. كما تكدست المركبات على الحدود بين بولندا و​ليتوانيا​ لساعات.

وقررت بولندا السماح بمرور السيارات في أربع نقاط عبور حدودية للمشاة لتخفيف التكدس. كما جرى فتح نقاط عبور جديدة على الحدود مع جمهورية ​التشيك​ وليتوانيا.

وفي النمسا، تكدست المركبات لمسافة 30 كيلومترا عند نقطة عبور رئيسية مع ​المجر​، وذلك بعد يوم من إغلاق بودابست حدودها، وفقا للشرطة النمساوية.