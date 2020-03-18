558 وفاة بوباء كورونا في اسبانيا وأكثر من 13700 إصابة

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مدريد: يواصل وباء كورونا المستجد تفشيه السريع في اسبانيا، البلد الثاني الاكثر تضررا في أوروبا، بحيث بلغت حصيلة الوفيات 558 والإصابات 13 الفا و716 وفق آخر بيان اصدرته السلطات ظهر الاربعاء.

وأحصيت أكثر من 2500 إصابة و67 وفاة إضافية في 24 ساعة فيما نبه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام برلمان شبه فارغ من أعضائه الى ان البلاد "مقبلة على الاسوأ".



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