ميركل تخاطب الألمان بشأن كورونا للمرة الأولى مساء الأربعاء

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برلين: تخاطب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الألمان للمرة الأولى عبر التلفزيون مساء الاربعاء لتدعوهم الى احترام التعليمات الصحية لوقف انتشار وباء كورونا المستجد، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة.

قال ان أي اجراء جديد لن يعلن في هذه المناسبة، علما بان المدارس مغلقة وغالبية المتاجر "غير الأساسية" تغلق أبوابها في شكل تدريجي.

واوضح شتيفن سايبرت ان الكلمة ستتناول "ما ينبغي القيام به حاليا في المانيا لابطاء تفشي الفيروس وكيفية مشاركة كل فرد في ذلك".

تأتي مداخلة ميركل المقررة في الساعة 19,15 ت غ بعدما حذر مركز روبرت كوخ للأمراض الجرثومية والمراقبة الصحية من خطر أن يطاول فيروس كورونا خلال بضعة أشهر عشرة ملايين شخص في المانيا اذا لم يتم تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمقاطعات في شكل صحيح.

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على غرار ما حصل في فرنسا، استغل الألمان عودة الطقس المشمس لارتياد الحدائق العامة في نهاية الاسبوع الفائت، ما اضطر الشرطة الى التدخل في متنزهين على الأقل في برلين لاخلائهما من مئات الشبان.

وخلال 14 عاما من توليها الحكم، لم يسبق لميركل أن خاطبت مواطنيها عبر التلفزيون الا لمناسبة حلول رأس السنة. وحتى مساء الثلاثاء، أحصيت في ألمانيا أكثر من سبعة آلاف اصابة مؤكدة بفيروس كورونا اضافة الى 12 وفاة.

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