كوريا الجنوبية: تسجيل أقل من 100 حالة كورونا لليوم الرابع

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طوكیو: أعلنت السلطات الصحیة في كوریا الجنوبیة الیوم الأربعاء رصد 93 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19) لتسجل بذلك أقل من 100 حالة للیوم الرابع على التوالي ونقلت وكالة (یونھاب) الكوریة الجنوبیة للأنباء عن مركز تدابیر الحجر الصحي القول في بیان إن الفحوص الطبیة أكدت 93 إصابة جدیدة بالفیروس لیرتفع الإجمالي إلى8413 حالة.

كما أشار إلى تسجیل سبع وفیات جدیدة لیرتفع إجمالي عدد الضحایا إلى 84 حالة منذ ظھور الفیروس بكوریا الجنوبیة في أواخر

فبرایر الماضي. ولفت إلى خروج 139 شخصا من المستشفیات بعد تعافیھم لیرتفع اجمالي حالات الشفاء 1540 شخصا.

یأتي ذلك في وقت یواصل الفیروس انتشاره في العدید من دول العالم في ظل مخاوف من تسجیل المزید من الاصابات والوفیات.

وكانت منظمة الصحة العالمیة أعلنت الأربعاء الماضي أنھا باتت تعتبر فیروس (كورونا المستجد - كوفید 19) جائحة ما یعني أنھ

بمثابة وباء متفش عالمیا، لكنھا أكدت في الوقت نفسھ أن ھذا الوباء العالمي ما زال من الممكن "السیطرة علیھ".

ویعتقد ان (كورونا المستجد - كوفید 19) ظھر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحریة في مدینة (ووھان) في وسط الصین كانت تبیع حیوانات بریة بشكل غیر قانوني، وذلك قبل أن یتسع نطاق تفشیھ وینتشر في العدید من الدول بجمیع قارات العالم لیصیب نحو 200 ألف حالة من بینھا قرابة ثمانیة آلاف وفاة.

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