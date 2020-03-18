شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى بالمنوفية يطلق حملة "صحتك تهمنا" للتوعية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستكمل أمانة حزب الحرية المصري، بمحافظة المنوفية مبادرة "كلنا بنكمل بعض"، وتجوب أرجاء المحافظة بقوافل تحمل شعار (صحتك تهمنا)، وذلك للوقوف بجانب أجهزة الدولة ومساندتها فى مجابهة فيروس كورونا والقضاء عليه، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب.

وأوضح محمد عبد الباري، أمين الحزب بالمحافظة، أنه تم تشكيل فرق لتعقيم المنازل والمنشآت الحيوية وبدأت الحملة بمدينة السادات بقيادة أمين مركز السادات سيد الشامي وأمانة شباب الحزب وجاري التعميم على كل مراكز المحافظة.

وقال عبدالباري، إنه يجب في الوقت الحالي يجب علينا جميعا الاصطفاف والوقوف خلف مؤسسات الدولة تحت راية واحدة خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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