أبو الغيط يكلف السفير أحمد رشيد الخطابي برئاسة قطاع الرقابة المالية بالجامعة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرارًا تنفيذيًا بتولي السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد الجديد مهام رئاسة قطاع الرقابة المالية بالأمانة العامة للجامعة.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد استقبل السفير الخطابي، وهو من المغرب، حيث قام بأداء قسم الولاء للجامعة العربية.

Advertisements

يُشار إلى أن القطاع كان يرأسه السفير قيس العزاوي والذي تولى رئاسة قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن السفير الخطابي، قد صدر قرار تعيينه أمينًا عامًا مساعدًا للجامعة العربية خلال أعمال الدورة (153) لمجلس وزراء الخارجية العرب التي عقدت يوم 4 مارس الجاري بالقاهرة، والتي أقرت أيضًا تعيين أمينين عامين مساعدين جديدين من الجزائر وتونس.

والسفير الخطابي له مسيرة دبلوماسية حافلة في بلده، حيث كان آخر منصب يتقلده هو سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، وعمل مرات عديدة بديوان وزير الشئون الخارجية والتعاون مكلفا بموضوعات متعددة.