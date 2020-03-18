أصيب بالفيروس خلال علاجه.. ننشر تفاصيل وفاة أول مصري بإيطاليا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو - إيطاليا، حول وفاة المواطن المصري أحمد الفار، في الثامنة من مساء أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ويعتبر أول مصري من ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا..

وينشر الخليج 365 تفاصيل وفاة أول مصري من الجالية المصرية في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد على النحو التالي:

- دخل المستشفى منذ 12 يومًا.

- كان يعاني من بعض المشاكل الصحية لكنه لم يكن مصابًا بكورونا.

- أصيب بالفيروس أثناء علاجه.

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- ينتمي لمواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويقيم بالقاهرة.

- يعيش في بيرجامو بمدينة بجوار ميلانو.

- متزوج من إيطالية ويعمل في صيانة الحاسب الآلي، ونادرًا ما يزور مصر.

- تم التواصل مع الجالية المصرية لآداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الظهر مباشرة كل في منزله، حيث أن أي جثة لا تخرج من المستشفى، طالما أن الوفاة بسبب فيروس كورونا.

- تجري عملية دفنه بمعرفة الجهات المختصة بإيطاليا، دون وداع من الأهل أو الأقارب.​