ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء تتعلق بـ/الفيروس الصيني/"، في إشارة لفيروس كورونا.
وكتب في تغريدة أخرى "سأحمي بصورة كاملة رعايتكم الصحية وأمنكم الاجتماعي".
وأضاف :"بالنسبة للأشخاص العاطلينحاليا عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، الأموال ستأتي إليكم قريبا. حملتنا على /الفيروس الصيني/ ليست خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!".
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