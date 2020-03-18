بمناسبة العيد القومي.. محافظ المنيا يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

وضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

ورافق المحافظ، اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

قدّم المحافظ، التهاني لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 101 عامًا على العيد القومي للمحافظة، موجهًا التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

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وأكد المحافظ، أنه جرى إلغاء كافة الفعاليات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي كان من المقرر إقامتها 18 مارس الجاري، وسيكتفي بوضع إكليل الزهور فقط؛ تنفيذا للكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته.

ويُعد 18 مارس حدثًا تاريخيًا هامًا على أرض محافظة المنيا، عروس الصعيد، لأنه في صباح 10 مارس 1919، اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزي وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضوًا يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروع في مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة، وكانت الثورة أشد ما تكون عنفًا وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة دير مواس، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالي القطار الذي كان يقل مجموعة من العسكريين الإنجليز وقتلوا من فيه.