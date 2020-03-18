غلق 7 قاعات أفراح في المنوفية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

شن مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية حملة لغلق قاعات الأفراح والمقاهي المخالفة وحمامات السباحة وأماكن التجمعات الكبرى بقرى مركز ومدينة الشهداء.

وقال مجدي رياض رئيس مدينة الشهداء إن الحملة أسفرت عن غلق 7 قاعات أفراح بمدينة الشهداء وحمام سباحة في شارع بورسعيد و11 مقهى وكافيتيريا وإلغاء الأسواق تمامًا بمدينة الشهداء والقرى التابعة لها.

وأكد رئيس مدينة الشهداء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل أجهزة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتي دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بهذا التأجيل المؤقت حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف إلى أنه ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية في حفلات الزواج وأن يقتصر الحضور على أهل العروسين مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين كل شخصين والتي لا تقل عن متر ونصف المتر، وإلغاء الأسواق تمامًا وإتباع إجراءات التعقيم ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة.