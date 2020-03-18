فيروس كورونا: تسجيل أول حالة وفاة في مولدوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا، الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19"، بحسب رويترز. وأعلنت مودوفا البالغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة عن وجود 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن. وأمس الثلاثاء، فرض برلمان مولدوفا حالة الطوارئ في مسعى لمنع انتشار الوباء الفيروسي المُتفشي منذ أواخر ديسمبر الماضي.

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