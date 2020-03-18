"لا تخففوا الملابس".. الأرصاد: أمطار وبرودة شديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة لتسجل القاهرة 18 درجة بعد أن وصل لـ25 درجة يوم الاثنين الماضي، وهذا طبيعي خلال الفترة الحالية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتزداد كثافة كلما اقتربنا من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

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وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: "توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم وغدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة، قد تمتد إلى القاهرة، لكنها غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية".

وأشار إلى وجود نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يأتي نتيجة تغير في الكتل الهوائية.

وطالب شاهين، المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، ومتابعة النشرة الجوية بشكل يومي، لأن فصل الربيع يشهد تقلبات حادة وسريعة.