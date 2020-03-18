القوى العاملة: وفاة أول مصري​ بإيطاليا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو - إيطاليا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إنه في إطار المتابعة اللحظية للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين، أشار فيه إلى وفاة المواطن المصري أحمد الفار، في الثامنة من مساء أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ويعتبر أول مصري من ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا.

وقال الملحق العمالي، في تقريره، إن المواطن المصري دخل المستشفى منذ 12 يومًا، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية وأصيب بالفيروس في أثناء علاجه، موضحًا أنه من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويقيم بالقاهرة، ويعيش في بيرجامو بمدينة بجوار ميلانو، وهو ومتزوج من إيطالية ويعمل في صيانة الحاسب الآلي، كاشفاً أنه نادرًا ما يذهب إلى مصر.

Advertisements

وأضاف الملحق العمالي بميلانو، أنه تم التواصل مع الجالية المصرية لآداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الظهر مباشرة كل في منزله، حيث إن أي جثة لا تخرج من المستشفى، طالما أن الوفاه بسبب فيروس كورونا وتتم عملية الدفن بمعرفة الجهات المختصة بإيطاليا، دون وداع من الأهل أو الأقارب.

وفي نفس السياق استفسر وزير القوى العاملة عن حالة المواطن المصري "أ. س"، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا، في أول مارس الجاري، وأفاد الملحق العمالي بميلانو، أنه تمت إعادة فحص المصاب في 13 مارس، واتضح أنه لا يزال حاملًا للفيروس، وسيعاود الفحص غدًا الخميس بأخذ عينه أخرى، وستظهر النتيجة بعد غد الجمعة، منوهًا إلى أن مشكلته أنه رهن الإقامة في منزله، وهو يقيم مع زوجته الحامل وأولاده في نفس المنزل وهذا خطير جدًا.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية أعلنت أمس أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 26062 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ2503، في حين وصلت حالات الشفاء 2941 حالة.