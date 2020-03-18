أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تراجع المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام ارتفع اليوم إلى 685 جنيها مقابل 680 جنيها، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 783 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 إلى 587 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا نحو 22.3 دولارا بنسبة 1.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا.