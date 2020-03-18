ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 13716 والوفيات 558 في اسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13716 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 558.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات جراء
أما عدد الإصابات فارتفع من 9161 حالة إلى 13716، أي أنه تمتسجيل 4555 إصابة جديدة خلال يوم واحد.
وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.
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