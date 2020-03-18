أكدت دائرة صحة محافظة النجف العراقية ، في بيان لها اليوم الأربعاء ، أن 11 شخصًا غادروا الحجر الصحي بعد تأكد سلامتهممن فيروس كورونا المستجد..حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات (بغداد - البصرة - كربلاء - واسط) ليرتفع المجموع الكلي للإصابات 154 بينها 11 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: 11 شخصًا يغادرون الحجر الصحي بعد تأكد سلامتهم من فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.