العراق: 11 شخصًا يغادرون الحجر الصحي بعد تأكد سلامتهم من فيروس "كورونا"

أكدت دائرة صحة محافظة النجف العراقية ، في بيان لها اليوم الأربعاء ، أن 11 شخصًا غادروا الحجر الصحي بعد تأكد سلامتهم

من فيروس كورونا المستجد..حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات (بغداد - البصرة - كربلاء - واسط) ليرتفع المجموع الكلي للإصابات 154 بينها 11 حالة وفاة.