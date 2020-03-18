تسيير أولى الرحلات الجوية الاستثنائية لإعادة مصريين عالقين بالكويت

غادرت مطار الكويت الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، متجهة إلى القاهرة، أولى رحلات مصر للطيران الاستثنائية، وعلى متنها نحو 300 مواطن من المصريين العالقين في الكويت.

وتواصل القنصلية المصرية لدى الكويت تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلي الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي اتساقاً مع ما ورد في بيانها الصادر أمس الأول /الاثنين/، ووفقاً لعدد الطلبات التي سيتم تسجيلها،

وفي ضوء ظروف حركة الطيران في البلدين خلال الفترة المقبلة.وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني قد أعلن، مساء أمس /الثلاثاء/، تسيير أولى الرحلات الاستثنائية، لعودة المواطنين العالقين في دولة الكويت الشقيقة الى القاهرة ظهر اليوم، بعد التنسيق مع السلطات الكويتية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين في الكويت.وأعرب سفير مصر لدى الكويت عن شكره وتقديره للتعاون المستمر مع السلطات الكويتية، وسرعة استجابتها لتسيير رحلات استثنائية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين.وكانت قنصلية مصر لدى الكويت قد دعت، في بيان رسمي أمس الأول، المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي للسفر فقط، بمراجعتها تمهيدا لإعادتهم إلى مصر.. مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لتسيير عدد من الرحلات الاستثنائية خلال اليومين القادمين.