وزير المالية النمساوي: موازنة البلاد تسجل عجزًا بسبب تداعيات فيروس كورونا

أكد جيرنوت بلوميل وزير مالية النمسا، أن أزمة فيروس كورونا المستجد سوف تؤدي إلى تسجيل عجز في موازنة البلاد بنسبة واحد بالمائة على الأقل من ناتجها الاقتصادي.

وقال وزير المالية - في تصريح اليوم الأربعاء - إنه عرض على مجلس الوزراء اليوم الخطوط العامة الأولية

لموازنة البلاد في العام المقبل.. لافتا إلى أنه ليس من الممكن في الوقت الحالي التنبؤ بشكل دقيق بحجم العجز في الموازنة.وأشار الوزير إلى أنه لمواجهة وباء كورونا، قررت الحكومة والبرلمان إنشاء صندوق مساعدات بقيمة أربعة مليارات يورو في نهاية الأسبوع الماضي على أن يتم تضمين هذا في الميزانية واتباع حزم دعم أخرى.وأضاف بلوميل أن البلاد تعد حاليا ما يسمى (ميزانية الأزمة) وسوف تتضمن توفير المزيد من الأموال للمساعدة في إنعاش الاقتصاد والتعويض عن فقدان الوظائف.يذكر أن موازنة النمسا حققت في العام الماضي فائضًا بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.