أكد جيرنوت بلوميل وزير مالية النمسا، أن أزمة فيروس كورونا المستجد سوف تؤدي إلى تسجيل عجز في موازنة البلاد بنسبة واحد بالمائة على الأقل من ناتجها الاقتصادي.
وقال وزير المالية - في تصريح اليوم الأربعاء - إنه عرض على مجلس الوزراء اليوم الخطوط العامة الأولية
وأشار الوزير إلى أنه لمواجهة وباء كورونا، قررت الحكومة والبرلمان إنشاء صندوق مساعدات بقيمة أربعة مليارات يورو في نهاية الأسبوع الماضي على أن يتم تضمين هذا في الميزانية واتباع حزم دعم أخرى.
وأضاف بلوميل أن البلاد تعد حاليا ما يسمى (ميزانية الأزمة) وسوف تتضمن توفير المزيد من الأموال للمساعدة في إنعاش الاقتصاد والتعويض عن فقدان الوظائف.
يذكر أن موازنة النمسا حققت في العام الماضي فائضًا بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية النمساوي: موازنة البلاد تسجل عجزًا بسبب تداعيات فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.