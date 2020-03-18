تسجيل الوفاة السادسة في الجزائر جراء فيروس كورونا

أفادت شبكة سكاى نيوز عربية بتسجيل الوفاة السادسة في الجزائر جراء فيروس كورونا . وكان وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر أعلن أمس الثلاثاء عن استحدثت موقع إلكتروني للإعلام(covid19.cipalgerie.com) مخصص لفيروس كورونا. عن استحدثت موقع إلكتروني للإعلام(covid19.cipalgerie.com) مخصص لفيروس كورونا. و تم إطلاق الموقع الذي يسيره المركز الدولي للصحافة، إثر التعليمات التي قدمها في هذا السياق الوزير الأول عبدالعزيز جراد. التي قدمها في هذا السياق الوزير الأول عبدالعزيز جراد. وسجَّلت الجزائر اليوم الأربعاء 7 حالات مؤكدة جديدة. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 67حالة منها 5 وفيات. أربعة منها في البليدة . ووفاة واحدة في الجزائر العاصمة.

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