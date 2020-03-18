أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الأربعاء عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين يبلغ 44 إصابة.
وأضاف ملحم - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العامة
وأكد ملحم أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات من شأنها حماية الشعب الفلسطيني، وتنفيذ تدابير استباقية لتقليص مساحة الوباء في فلسطين، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن والقضاء ستغلظ من العقوبات لمن لا يلتزم بإجراءات الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. والعدد الإجمالي 44 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.