المغرب تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم ،الأربعاء، ليصل إجمالى الحالات إلى 49 إصابة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحة المغربية - في بيان اليوم - أن الحالات لإصابات وافدة، منها حالتان بمدينة أكادير لفرنسيين، وحالتان لمواطنين من مدينة الدار البيضاء قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة لمواطن
وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.
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