سريلانكا تفرض حظر تجول لاحتواء فيروس «كورونا»



أعلنت سريلانكا فرض حظر التجول لأجل غير مسمى على مناطق بشمال غرب البلاد لتسهيل عمليات الحجر الصحي لاحتواء فيروس كورونا، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال نائب المفتش العام للشرطة أجيث روهانا، إنه سوف يتم فرض حظر التجوال على منطقة بوتالام، الممتدة على طول ساحل شمال غرب البلاد، والمنطقة المجاورة، ابتداء من الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

وسوف يتم فرض الحظر عقب أن علمت الشرطة أن نحو 850 شخصاً عادوا مؤخراً من إيطاليا يعيشون في هذه المناطق.

وأضاف: «تم فرض الحظر لكيلا يتحرك أي شخص من المشتبه في إصابتهم بالفيروس».

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وكان عدد الحالات المصابة بالفيروس في سريلانكا قد ارتفع إلى 43 حالة.

وجرى وضع أكثر من 200 ألف شخص، عادوا من الخارج خلال الأسبوعين الماضيين في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.