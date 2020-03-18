ماليزيا ترصد 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 790 حالة. وقالت وزارة الصحة إن 80 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بتجمع نحو 16 ألف شخص قرب كولالمبور.

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