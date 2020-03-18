ارتفاع عدد إصابات كورونا في جنوب أفريقيا إلى 116

أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البلاد إلى 116 حالة.
وتأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية في القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات، وذلك بعد مصر التي سجلت 196 حالة.
وأعلن المعهد الوطني الجنوب أفريقي للأمراض المعدية أنه تم تسجيل 31 إصابة جديدة، وهو أكبر عدد من الإصابات التي تسجل في يوم واحد.
وفي بداية ظهور الفيروس في جنوب أفريقيا كانت الإصابات لأشخاص قاموا بالسفر للخارج، إلا أن الفيروس أصبح ينتقل محلياً.
وأجلت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي 122 من رعاياها من منطقة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس في الصين، إلا أن وزير الصحة زويلي مكيزيه أعلن الليلة الماضية أن نتائج فحوصهم جميعها سلبية.
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