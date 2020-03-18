سول تخصص 246.7 مليون دولار دعماً للكوريين لمواجهة كورونا

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تقديم دعم مالي بقيمة 327?1 مليار وون ( 264?7 مليون دولار) للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن عمدة سول بارك وون سون قوله في مؤتمر صحفي "الحياة اليومية لسكان المدينة توقفت، والاقتصاد توقف، البعض يقول أن الوضع أصعب مما كان عليه وقت الأزمة الآسيوية المالية".

وأضاف" المدينة تعتبر الوضع الحالي حالة طارئة غير مسبوقة، وقررت تخصيص كل الموارد الممكنة لمواجهة الأمر".

ويشار إلى أن سول، التي يبلغ تعداد سكانها 10 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 270 حالة إصابة بفيروس كورونا.