الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 142 حالة بعد تأكيد 12 إصابة جديدة.
وأوضح السند، أن ثماني حالات من الـ 12 حالة الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، منهم ستة كويتيين ومواطن إسباني وآخر أميركي، وهناك حالتان لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وحالة لمواطن كويتي تحت التقصي الوبائي.
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