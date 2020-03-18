فيتنام تعلق إصدار التأشيرات لمدة 30 يوماً بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الفيتنامية تعليق إصدار التأشيرات للمسافرين من جميع الدول لمدة 30 يوماً.
واستثنت السلطات من هذا المنع العاملين في السلك الدبلوماسي أو التجاري، حسب ما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الأربعاء.
وسبق أن أعلنت فيتنام تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا بدءاً من مساء الثلاثاء، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وسجلت فيتنام 66 إصابة بفيروس كورونا، وفقاً لأحدث الإحصاءات.
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