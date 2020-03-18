صحيقة تركية: أردوغان “يقامر” بحياة 80 مليون شخص

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 01:15 مساءً - كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الاثنين، أن وزارته أحصت 29 حالة إصابة مؤكد جديدة بفيروس كورونا المستجد، رفعت عدد الإصابات في تركيا إلى 47 حالة.

وقبل حديث الوزير التركي، كان عدد المصابين بالفيروس في تركيا 12 مصابا فقط.

معارضون لنظام الرئيس رجب طيب إردوغان، اتهموا الوزير بالتلاعب بالأرقام وعدم الإفصاح عن الرقم الحقيقي لعدد المصابين.

وسائل إعلام تركية (معارضة) نقلت عن عضو هيئة التدريس في جامعة أنقرة ألباي أزاب قوله إن “معدلات الإصابة في تركيا ستبلغ 5 آلاف حالة خلال أربعة أسابيع”.

وتابع “هذه النسبة قد تبلغ 30 ألف حالة! في حال عدم اتخاذ إجراءات استعجالية، خصوصا ما تعلق بالحجر الصحي للمصابين”.

ثم أضاف “على المواطنين الانصياع للتحذيرات، حينها فقط، قد نتمكن من حصر الإصابات بين 3-4 آلاف حالة”.

ألباي أزاب، الذي يشغل أيضا منصب عضو في اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة التركية المختصة بمكافحة فيروس كورونا، لم ينف ما نقلته الصحافة عنه.

لماذا يرفض إردوغان الكشف عن الأرقام الحقيقية؟

بحسب صحيفة “ذي ناشيونال إنترست” الأميركية فإن إردوغان دأب على إسكات أي صوت يفضح الواقع الحقيقي لتركيا.

الصحيفة عددت أمثلة عن قرارات اتخذها إردوغان ضد كل من يتجرأ على مناقضة ما تذهب إليه السلطة في أي موضوع.

واتهمت الشرطة التركية ما متوسطه 4500 شخص بين 2014 و2017 بتهمة إهانة الزعيم التركي لانتقاد أردوغان أو التحدث عن الفساد المستشري في البلاد.

ففي عام 2018، بدأ الاقتصاد التركي في التراجع بصفة لافته، وعوض أن يلتفت لحلول اقتصادية ينعش بها بلاده، قرر إردوغان إسكات الانتقادات المتزايدة.

الزعيم التركي، بحسب الصحيفة “يرى في كل انتقاد لتركيا من منظور المؤامرة التي يعتقد أردوغان وكبار مساعديه، أنها تستهدفه”.

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“قد يكون الدافع الأكبر هو الخوف” تتابع الصحيفة، قبل أن تضيف “لسوء الحظ، سيدفع الأتراك الثمن، لأن تركيا قد تصبح المجموعة الكبيرة التالية للفيروس في أوروبا، إذا واصل إردوغان كذبه.

ومن المرجح أن تتسبب عدم صدقية إردوغان في وفاة آلاف الأشخاص في بلاده، بالإضافة إلى العشرات الذين ثبتت إصابتهم بالفعل، لكنها لن تبلغ رسميًا.

الباحث في معهد أميركان إنتربرايز (AEI) مايكل روبين، قال إن “مزيجا من الجلد الرقيق والخوف ربما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكذب بشأن انتشار الفيروس التاجي في تركيا”.

وحتى وقت متأخر من الثلاثاء الماضي، ظلت تركيا تنكر تأثير المرض على حياة مواطنيها.

واحتجزت السلطات الأمنية أي مواطن يخبر عن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، تماما كما فعلت بين سنتي 2014 و2014 للمنتقدين لسياسات الرئيس التركي.

مايكل روبين، شبه ما تقوم به تركيا بما تقوم به الصين من تعتيم بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد وعدد الوفيات التي راحت ضحية الفيروس الجديد.

صحيفة “أحوال” التركية (معارضة)، وصفت ما يقوم به إردوغان من تكتم بـ “المقامرة بحياة 80 مليون شخص”.

ومنذ أن أعلن وزير الصحة عدد الإصابات “المفترض”، لم تقدم السلطات تحديثات حول عدد الاختبارات المكتملة، تاركة السكان يتساءلون عن المدى الحقيقي لانتشار الفيروس.

وقال روبين إن اتهامات المدعين الأتراك ضد آلاف الأشخاص بإهانة أردوغان في السنوات الأخيرة تظهر استياء حكومته من الانتقادات.

الأتراك محصنون؟

وزعم مشاركون في حلقة نقاش على التلفزيون التركي (حكومي) مخصصة لفيروس كورنا أن الجينات تجعل معظم الأتراك محصنين ضد الفيروس.

وتابع روبين “يبدو أن أردوغان سعى إلى التقليل من شأن تقارير الفيروس التاجي من أجل تشجيع الدولارات السياحية على الاستمرار في التدفق”.