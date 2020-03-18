كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 13716 والوفيات إلى 558 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 13716 والوفيات إلى 558، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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وفي وقت سابق قد أعلن السلطات الصحية في إسبانيا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من عشرة آلاف حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 491، وفقًا لما أعلنه فرناندو سيمون، رئيس مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا.

وبحسب وكالة رويترز، قال "سيمون"، إن عدد الحالات ارتفع إلى 11.178 اليوم الثلاثاء ارتفاعًا من العدد السابق البالغ 9161 حالة يوم الاثنين.