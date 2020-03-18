كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. هوبي تعتزم إرسال الوافدين من الخارج إلى الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مقاطعة هوبي بوسط الصين أنها ستنقل جميع الوافدين من الخارج الذين لا يظهرون أي مخاطر للإصابة بفيروس كورونا إلى الحجر الصحي المركزي لمدة 14 يومًا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الأربعاء، ونقلت عنها وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سياسة مماثلة فرضتها العاصمة بكين هذا الأسبوع، حيث تسعى الصين إلى إبطاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من الأشخاص الذين يصلون من الخارج.

ولم يتضح متى ستبدأ السياسة الجديدة في مقاطعة هوبي التي كانت مركز تفشي الفيروس في الصين والمكان الذي ظهرت فيه الحالات الأولى العام الماضي.