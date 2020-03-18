كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعلن 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأربعاء، عن 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية فحوصاتها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الهندية، قد أغلقت تاج محل، أكبر موقع سياحي لها، وأمر المركز المالي في مومباي المكاتب التي تقدم خدمات غير ضرورية لإبقاء نصف موظفيها في المنزل مع تصاعد الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في جنوب آسيا.

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وذكرت وكالة رويترز، أن مومباي، وهي مدينة كثيفة السكان يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، سمحت أيضًا لسلطات المستشفيات والمطارات بختم معصمي أولئك الذين أُمروا بالعزل الذاتي بحبر لا يمحى بقراءة "Home Quarantined" وعرض التاريخ الذي أمر فيه الشخص بالحجر الذاتي حتى ذلك الحين.

وتأتي هذه التحركات التي أعلنت في وقت متأخر يوم الاثنين، بعد أيام فقط من إغلاق السلطات في المدينة المدارس ودور السينما ومراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية والتجمعات الجماهيرية المحظورة.