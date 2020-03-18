كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعلن الطوارئ وتحذر: أزمة كورونا قد تستمر ستة أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، عن حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد تتعلق بالأمن البيولوجي البشري.

وقال "موريسون"، إنه ينبغي على مواطني البلاد التخلي عن جميع السفر إلى الخارج بسبب وباء فيروس كورونا الذي حذر من أنه قد يستمر ستة أشهر على الأقل.

وأضاف "موريسون"، خلال مؤتمر صحفي متلفز: "الحياة تتغير في أستراليا، لأنها تتغير في جميع أنحاء العالم. ستستمر الحياة في التغيير، حيث نتعامل مع فيروس كورونا العالمي. هذا حدث من نوع مائة عام".

يمنح الإعلان الرسمي الحكومة السلطة لإغلاق المدن أو المناطق، وفرض حظر التجول وأمر الناس بالحجر الصحي، إذا اعتبر ذلك ضروريًا لاحتواء انتشار الفيروس.

كان رفع مستوى المشورة الرسمية إلى "المستوى 4: لا تسافر" غير مسبوق إلى أي دولة في العالم، مصحوبًا بحظر على أي تجمعات داخلية غير ضرورية لأكثر من 100 شخص.

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سجلت أستراليا أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا وستة حالات وفاة، وهو رقم صغير نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، ولكن المسؤولين يساورهم قلق متزايد بشأن احتمال حدوث ارتفاع كبير في الحالات.

أبلغت نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، عن أكبر زيادة لها في يوم واحد في الحالات الجديدة اليوم الأربعاء، إلى جانب وفاة البلاد الأخيرة، وهو رجل يبلغ من العمر 86 عامًا توفي في مستشفى في سيدني.

واستشهد الزعيم الأسترالي بالإرشاد الصحي الخبير باعتباره الأساس المنطقي لإبقاء المدارس مفتوحة، وهي استراتيجية شكك فيها بعض الخبراء. اتخذت العديد من المدارس الخاصة قرارًا من جانب واحد بالإغلاق قبل عطلة عيد الفصح القادمة.

وكرر "موريسون" الحاجة إلى الابتعاد الاجتماعي والنظافة الجيدة لليدين للحد من انتشار الفيروس، وأعلن تقييد الوصول إلى دور رعاية المسنين.

حذر أي شخص يسافر خلال حظر المستوى 4 من أن الحكومة الأسترالية قد لا تكون قادرة على المساعدة إذا واجهت مشاكل أثناء وجودها في الخارج، وفقًا لموقع SmartTraveller الرسمي الحكومي. كما توصي أيضًا الأشخاص الموجودين بالفعل في منطقة "عدم السفر" بالتفكير في المغادرة.