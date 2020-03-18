كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: من حقنا منع الصحفيين الأمريكيين من هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافعت السلطات في الصين عن قرارها، اليوم الأربعاء، بطرد الصحفيين الأمريكيين من ثلاث صحف أمريكية وحظرهم حتى من العمل في هونج كونج، قائلة، إن هذا الإجراء يقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية في الشؤون الدبلوماسية.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، أيضًا، من أن الصين ستضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد وسائل الإعلام والصحفيين الأمريكيين في الصين إذا لم "تصحح الولايات المتحدة أخطائها"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "جينج"، في مؤتمر صحفي يومي: "قالت الولايات المتحدة إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. اليوم، يمكنني أن أخبر الولايات المتحدة أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للصين".

وأضاف "جينج"، أن عمليات الطرد جاءت ردًا على الإجراءات الأمريكية، وأن قرار الإطاحة بهم وحظرهم من هونج كونج يقع تحت مسؤولية بكين الدبلوماسية.

أثار طرد الصين للصحفيين، الذي أدى إلى تصعيد حاد في العلاقات المتبادلة بين بكين وواشنطن بشأن حرية الصحافة، تساؤلات حول استقلالية هونج كونج في ظل دولة واحدة، ونظامين الاتفاق السائد بين الإقليم والبر الرئيسي.

Advertisements

ولكن بموجب القانون الأساسي لـ هونج كونج، كما يُعرف دستورها المصغر، فإن بكين مسؤولة في نهاية المطاف عن الشؤون الخارجية والدفاع في المستعمرة البريطانية السابقة.

في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، قالت الصين، إنها ستطرد المراسلين الأمريكيين مع نيويورك تايمز (NYT.N)، ونيوز كورب (NWSA.O)، وول ستريت جورنال، وواشنطن بوست الذين تنتهي أوراق اعتمادهم بنهاية عام 2020، وسوف يتأثر المتضررون أيضًا حيث لا يسمح لهم بالعمل كصحفيين في هونج كونج.

في الماضي، كان الصحفيون الأجانب يطردون من الصين أو يُمنعون منها، وكان يُسمح لهم بالعمل في هونج كونج.

من المتوقع أن يؤثر الطرد على ما لا يقل عن 13 صحفيًا، وفقًا لنادي المراسلين الأجانب في الصين، الذي قال إنه "يأسف" لقرار الصين.

وامتنع "جينج" عن ذكر عدد الصحفيين الذين تأثروا بالقرار.