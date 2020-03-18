كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. وزير الصحة: قد تتباطئ الإصابة بكورونا في غضون 8-12 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، بأنه يمكن أن تأمل فرنسا في البدء في رؤية تباطؤ الإصابة بفيروس كورونا في حوالي ثمانية إلى 12 يومًا بعد قرار الحكومة بإغلاق البلاد.