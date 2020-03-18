كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول وفاة بفيروس كورونا في تركيا.. وارتفاع عدد الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الأربعاء، أول وفاة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، مع ارتفاع أعداد المصابين إلى 98.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة: "اليوم، فقدنا أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن عمر الميت 89 عامًا.

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وكانت السلطات الصحية التركية، قد أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 47، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.