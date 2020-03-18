كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب تفشي كورونا.. باكستان تحث على الهدوء وسريلانكا توقف رحلاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، المواطنين على الهدوء بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 245 بينما أغلقت سريلانكا نفسها وأغلقت سوق الأسهم، اليوم الأربعاء، مما أثار مخاوف من أن دول جنوب آسيا تكافح من أجل القضاء على الوباء.

وحث "خان"، في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء، المواطنين على التزام الهدوء وعدم التسرع في الاختبار، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "خان": "حتى الولايات المتحدة لا تملك الموارد اللازمة لاختبار كل من يأتي. فقط أولئك الذين يعانون من أعراض شديدة يجب أن يذهبوا إلى المستشفى."

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "لا داعي للقلق. سنقاتل هذا كأمة. إن شاء الله سننتصر في هذه الحرب".

ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في شبه القارة الهندية بين عشية وضحاها إلى 482 حيث فرضت السلطات في جميع أنحاء المنطقة قيودًا على السفر لمنع المرض سريع الانتشار الذي أصاب ما يقرب من 200 ألف شخص حول العالم وقتل ما يقرب من 8000 شخص.

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هناك مخاوف من أن المرافق الصحية غير الكافية ستطغى عليها أجزاء كثيرة من المنطقة الفقيرة والمزدحمة.

جاءت تعليقاته وسط نزاع متزايد في باكستان بين السلطات الفيدرالية وسلطات المقاطعات، حيث تكافح الأخيرة لتأمين عدد كافٍ من مجموعات اختبار فيروسات التاجية ولومت الحكومة الفيدرالية لفشلها في اختبار مئات الباكستانيين الذين عادوا مؤخرًا إلى بلادهم عبر الحدود البرية مع إيران.

وقالت باكستان في وقت متأخر، يوم الثلاثاء، إنها ستطلب من جميع الركاب القادمين جوا أن يظهروا أن نتائج الاختبار سلبية للمرض. وقد تم بالفعل إغلاق الحدود البرية.

وفي سياق منفصل، قالت سريلانكا التي سجلت 43 حالة اصابة بفيروس كورونا، إنها ستحظر جميع الرحلات القادمة لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الاربعاء لمكافحة انتشار الفيروس.

كما نفذ المسؤولون ضوابط الأسعار على العدس والسردين لضمان عدم التلاعب بالأسعار.